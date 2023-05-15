15:14, 15 мая 2023
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Ученые обнаружили клещей, способных заражать людей чумой
В Тюмени обнаружены клещи, способные разносить чуму.
Сотрудники Тюменского медуниверситета (ТМУ) завершили исследование популяции клещей, обитающих на территории Бурятии, Тувы и в некоторых других регионах Сибири, а также в приграничных с Россией районах Монголии.
Два семейства - Spinturnicidae и Macronyssidae - по мнению экспертов, представляют особую опасность для человека.
Клещи первой разновидности могут быть разносчиками тропической инфекции, известной как бартонеллёз. Представители второй – клещевого энцефалита, боррелиоза и лихорадки Западного Нила.
РИА Новости также сообщают, что в рамках вышеуказанных семейств были обнаружены три новые разновидности клещей. Эти членистоногие, по мнению тюменских ученых, способны распространять чуму.