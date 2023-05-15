Ученые обнаружили клещей, способных заражать людей чумой

Сотрудники Тюменского медуниверситета (ТМУ) завершили исследование популяции клещей, обитающих на территории Бурятии, Тувы и в некоторых других регионах Сибири, а также в приграничных с Россией районах Монголии.

Два семейства - Spinturnicidae и Macronyssidae - по мнению экспертов, представляют особую опасность для человека.

Клещи первой разновидности могут быть разносчиками тропической инфекции, известной как бартонеллёз. Представители второй – клещевого энцефалита, боррелиоза и лихорадки Западного Нила.

РИА Новости также сообщают, что в рамках вышеуказанных семейств были обнаружены три новые разновидности клещей. Эти членистоногие, по мнению тюменских ученых, способны распространять чуму.