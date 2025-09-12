Два человека погибли в результате опрокидывания катера на Волге под Казанью

Два человека погибли на Волге в Зеленодольском районе Татарстана после того, как на воде перевернулся катер с людьми. Об этом сообщает пресс-служба центрального Межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Ведомство начало проверку по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сообщается, что трагедия произошла неподалеку от поселка Васильево, рядом с кэмпингом «Утрау». Во время инцидента на борту прогулочного катера находилось шесть человек. Как минимум двое человек погибли, еще один считается пропавшим без вести.

Произошедшее также находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Следователи Центрального МСУТ СКР проводят комплекс проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что 47-летний мужчина из Великобритании утонул в Турции во время отпуска с сыном.