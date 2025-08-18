47-летний мужчина утонул в Турции во время отпуска с сыном

В Турции 47-летний британец зашел в море и умер в результате несчастного случая. Мужчина отдыхал на курорте с сыном.

Подробности происшествия сообщает Daily Mail.

По его информации, Джона Нельсона нашли неподвижным недалеко от Мармариса 31 июля. Туриста вытащили из воды моряки. Медики констатировали смерть путешественника.

Известно, что британец был на отдыхе с сыном и подругой. Семья убита горем, родные Нельсона организовали сбор средств для покрытия расходов на похороны.

Его сын назвал отца примером для поддержания, главной поддержкой и лучшим другом. Молодой человек заявил, что здоровье папы улучшилось в последние годы и он справился с трудными жизненными испытаниями.

Тело мужчины доставили в Институт судебной медицины. Специалисты установят точную причину смерти. Похороны пройдут 27 августа.

