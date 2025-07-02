Два человека погибли и более 300 госпитализированы из-за аномальной жары во Франции

Последние дни во Францы устоялась аномально жаркая погода. Уже как минимум два человека погибли и более 300 доставлены в больницы. Отмечается, что все случаи напрямую связаны с высокими температурами, пишет aif.ru.

По предварительным данным, в некоторых регионах страны максимальная температура достигала отметки 41 градус по Цельсию, тогда как в Париже столбики термометров поднимались до 39 градусов.

«Зафиксировано 2 смертельных случая, напрямую связанных с недомоганием из-за жары», — заявила министр экологических преобразований Франции Аньес-Панье Рюнаше.

По ее словам, июнь 2025 года стал вторым самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в стране. Однако пик аномальной жары пройден, и в ближайшие дни ожидается, что воздух начнет заметно охлаждаться, уточнила чиновник. Первыми это почувствуют жители северных и северо-западных регионов Франции.

Ранее мы писали, как во Франции более 140 человек были госпитализированы для проведения токсикологических исследований после серии нападений с использованием шприцев во время музыкального фестиваля Fêtes de la Musique.