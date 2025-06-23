145 человек попали в больницу после серии нападений со шприцами на музыкальном фестивале

Более 140 человек госпитализированы для проведения токсикологических исследований после серии нападений с использованием шприцев во время музыкального фестиваля Fêtes de la Musique во Франции. Большинство жертв — подростки и девушки, пишет New York Post.

Первые сообщения о нападениях стали поступать из города Мец. Согласно официальным данным, злоумышленники вооружились шприцами с неизвестным содержимым и начали наносить удары по людям в толпе. Полиция быстро отреагировала на происшествие, также на место проведения фестиваля прибыли несколько машин «скорой помощи». В результате 145 человек были госпитализированы для проведения токсикологических исследований.

По словам мэра города Франсуа Гросдидье, благодаря записям с камер видеонаблюдения, правоохранителям удалось быстро установить личность одного из подозреваемых. Мужчину задержали, его мобильный телефон проверили на предмет связи с другими членами преступной группы.

«Я надеюсь, что расследование, в частности проверка его мобильного телефона, приведет к установлению личности других нападавших», — заявил Гросдидье.

По данным Министерства внутренних дел Франции, подобные нападения происходили по всей стране. Полиция расследует 13 похожих инцидентов, случившихся в Париже, задержаны 12 человек. На данный момент сообщается о трех жертвах, которые жаловались на плохое самочувствие после уколов. Однако официальные лица пока не уточнили, были ли шприцы наполнены запрещенными веществами.

На фоне этого власти усилили меры безопасности на массовых мероприятиях, особенно в дни национальных праздников и фестивалей.

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