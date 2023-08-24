Два часа «подгоняли» могилу: женщина наблюдала, как ломают ручки гроба для ее сына

В Красноярском крае женщина подала в суд на похоронного предпринимателя за неправильно выкопанную могилу. Теперь ей обязаны выплатить 150 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает NGS24.ru.

По словам жительницы Красноярского края, работники похоронного бюро выкопали слишком узкую могилу для ее умершего близкого. Из-за этого она и ее родные на протяжении двух часов наблюдали, как сотрудники «подгоняли» могилу под размер гроба.

В конце всех этих манипуляций гроб был весь в грязи, а его ручки сломаны. Более того, во время церемонии захоронения сотрудники агентства пытались несколько раз опустить гроб в могилу, в результате чего матери умершего стало плохо.

Предприниматель из похоронного бюро сразу вернул семье усопшего 13 тысяч рублей за «некачественное изготовление могилы» и заявил о готовности компенсировать моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей. Однако пострадавшую такая сумма не устроила.

Суд обязал ритуальщика выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации и 50 тысяч в качестве штрафа.

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