Два активиста «Народного фронта» погибли в Курской области при эвакуации жителей

В Курской области во время эвакуации мирных жителей из районов приграничья погибли два активиста «Народного фронта». В ГАЗель, на которой передвигались волонтеры, попала украинская ракета «Точка-У».

Как пишет Telegram-канал Mash, в автомобиле находились Николай Ковалев и Давид Соколов, они погибли на месте. Также при ударе ВСУ пострадал замруководителя «Народного фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко. Он госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами.

Волонтеры ехали за второй партией жителей Глушковского района. В настоящее время власти региона временно приостановили вывоз мирного населения.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по ТЦ «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. В момент атаки внутри здания находились не менее 100 человек. После обстрела в ТЦ начался пожар.