Душили и протыкали ноги отверткой: в Подмосковье арестовали похитивших женщину иностранцев

Правоохранители арестовали двух мужчин, похитивших женщину в Королеве и вымогавших у нее якобы украденные пять млн рублей. Об этом сообщает следком Московской области в Telegram.

Двух иностранцев обвиняют в вымогательстве и похищении. По решению суда, они заключены под стражу до 30 сентября 2024 года.

28 июля обвиняемые находились в одном из отелей города, где они избили свою 33-летнюю знакомую. Затем мужчины насильно поместили ее в автомобиль и начали требовать с нее пять млн рублей, которые она якобы украла у одного из злоумышленников.

Они удерживали женщину на протяжении девяти часов: возили ее по городу, душили, пытали и протыкали ноги отверткой. Все издевательства иностранцы снимали на телефон. В итоге автомобиль остановили сотрудники ГИБДД — их пострадавшая попросила о помощи.

Также полицейские проверят и сотрудников гостиницы, которые не помогли девушке, умолявшей их о помощи.

Ранее в Москве студентку похитили родственники из Дагестана. Подруги девушки волнуются за ее здоровье, так как у нее проблемы с сердцем.