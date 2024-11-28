Душевнобольная 92-летняя россиянка жила с трупом своего сына

В подмосковном Видном 92-летняя женщина хранила в квартире тело умершего сына. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, накануне утром в гости к пенсионерке, которая страдает с 2022 года потерей памяти, пришла ее 64-летняя подруга. Женщина хотела помочь приятельнице вызвать сантехников, однако во время обхода комнат обнаружила ужасный запах из гостиной и заметила на полу у дивана накрытый труп. Из-под покрывала виднелся человеческий череп. Испуганная гостья позвонила в 112, после чего на месте оказались сотрудники полиции и «скорой помощи».

Эксперты смогли установить, что скончавшийся был врачом-терапевтом. Он родился в 1975 году, а в 1999 году окончил столичный медицинский университет, работал в государственной клинике, после чего устроился терапевтом в больницу. В последние годы медик проживал в квартире с матерью и периодически после работы употреблял спиртное и, переписываясь с товарищами, философствовал на тему смерти и обреченности человека. На страницах врача в соцсетях появились фотографии с изображениями могил. Известно, что в последний раз в Сети россиянин появлялся в ноябре минувшего года.

Напуганная подруга рассказала правоохранителям, что ее приятельница перестала узнавать соседей и даже собственного сына в 2022 году после перенесенного ковида. Тогда же пенсионерка потеряла обоняние и стала рассказывать знакомым странные истории.

Жительницу Подмосковья доставили в больницу с психическим расстройством. Уточняется, что женщина не понимала, что в ее квартире лежит труп сына.

Ранее мы писали, что в Подмосковье мужчина взял в заложники бригаду «скорой помощи».