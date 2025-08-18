Луганская писательница Фаина Савенкова отправила письмо первой леди США Мелании Трамп, в котором обвинила Киев в гибели детей на Донбассе. Об это сообщает ТАСС.

Накануне исторической встречи президентов РФ и США на Аляске, супруга Дональда Трампа передела через него письмо российскому лидеру. В обращении к Владимиру Путину первая леди призвала защитить детей от военного конфликта на Украине.

Ответное письмо миссис Трамп отправила писательница Савенкова. В своих строках она отметила, что на Донбассе продолжают погибать несовершеннолетние. В этом она обвинила Европу и бывшего американского президента Джо Байдена.

«Ведь именно украинская власть и армия виновны в убийствах детей в Донбассе, а сейчас уже и в приграничных областях России. Поэтому мне очень захотелось напомнить госпоже Трамп, кто начал эту войну и к кому нужно было бы обратиться ей с таким письмом», — приводит ее слова издание.

Девушка добавила, что она всегда выступает за мир, чтобы дети жили без страха «закрывать глаза и засыпать».

«Как человек, борющийся за право детей на мирную жизнь, думаю, вы меня поймете. Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой!» — подчеркнула она в письме.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.