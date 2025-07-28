Думали 16, а ей 35: курганцы удивлены возрастом женщины, танцевавшей на военном мемориале

В Кургане разгорелся скандал после того, как 35-летняя женщина устроила танцы на мемориальном комплексе воинам-интернационалистам. Первоначально местные жители предполагали, что памятник осквернила несовершеннолетняя, но реальный возраст нарушительницы вызвал еще большее возмущение. Подробности сообщает URA.RU.

В одном из местных Telegram-каналов развернулась бурная дискуссия.

«Жесть, я думал, что там малолетка какая-то, а тут 35 лет. Похоже, что придется ответить», «35 лет, а ума и не нажила! Родители и школа не воспитывали! Теперь воспитывать будут другие компетентные органы!», «Дожила до 35, а осталась на уровне до 16, а то и младше. Какой позор!» – пишут в комментариях.

Многие горожане предлагают различные меры наказания. Среди них – уборка Кургана ко Дню города и показ лица на всеобщее обозрение.

Напомним, что инцидент произошел на мемориале воинам-зауральцам, погибшим в локальных конфликтах второй половины XX века. После публикации видео в соцсетях правоохранительные органы оперативно задержали нарушительницу. Женщина принесла публичные извинения, объяснив свой поступок алкогольным опьянением.

Ранее мы писали о том, что пьяный москвич поджег мемориал жертвам в «Крокусе». Мужчина хотел, чтобы тот «выглядел красиво».