«Думала только о людях»: сотрудница «Крокус Сити Холла» спасла Сергея Светлакова и других зрителей от теракта

Администратор «Крокус Сити Холла» София Мейер во время теракта в концертном зале 22 марта помогла спастись группе людей, в том числе актеру Сергею Светлакову. В беседе с телеканалом «360» девушка рассказала о произошедшем.

По словам Софии Мейер, в момент происходящего вокруг была сильная паника. Однако девушка призналась, что ей удалось взять себя в руки, сосредоточившись на помощи людям.

«Очень была сильная паника, нужно было принимать меры. Честно говоря, я просто поняла, что нужно спасать людей. Я думала только о людях, которые вокруг меня находились. Наверное, паника куда-то улетучилась, об этом не думала. Понимала, что, если сидеть и ничего не делать, будет хуже», — поделилась София Мейер.

Девушка повторила, что «сделала все, что могла», чтобы спасти людей от теракта, и добавила, что с ней «все в порядке».

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько вооруженных человек пробрались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 150 человек.

24 марта в России объявлен день общенационального траура.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось спастись во время теракта в «Крокус Сити Холле».

По словам актера, спастись ему и другим людям помогла девушка-менеджер. Она нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, а затем предложила группе людей открыть несколько дверей и как можно тише уйти по лестнице через фойе, чтобы остаться незамеченными.

«Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», — рассказывал Сергей Светлаков.