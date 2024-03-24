«Попрощались с жизнью»: Сергей Светлаков рассказал о самом страшном моменте во время теракта в «Крокусе»

Шоумен Сергей Светлаков рассказал журналистке Ксении Собчак о том, как ему удалось выжить во время теракта в «Крокус Сити Холле». Артист пришел на концерт рок-группы «Пикник» вместе с другом и племянницей.

Светлаков уже занял свое кресло, когда террористы вошли в зал со стороны амфитеатра.

«Как раз над ним располагаются ложи, где мы и находились. Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене», - поделился воспоминаниями 46-летний Сергей.

Он признался, что в этот момент сильно испугался. Вместе с родственницей и другом выскочили в узкий коридор, где уже образовалась группа из 20-30 людей.

При этом Светлаков подчеркнул, что находившаяся на этаже девушка-менеджер закрыла выходы из всех лож на ключ.

«Мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», - приводит слова шоумена Telegram-канал «Кровавая барыня».

После этого люди приняли решение забаррикадировать входы в коридор, но в этот момент дверь начали взламывать.

«Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план», - сообщил актер.

По его словам, взломщиками оказались такие же зрители, бегущие от террористов. После этого менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе.

«Паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник «Крокуса» и махал нам, чтобы мы бежали не через центр», - вспомнил Светлаков.

Он также добавил, что все оказались на улице без одежды, но его уже ждала в машине жена, которая опоздала на концерт.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали.

Ранее стало известно, что барабанщик рок-группы «Пикник» Ильгиз Юнусов не стал эвакуироваться из «Крокус Сити Холла» и до последнего спасал людей. Музыкант помогал зрителям выбраться из загоревшегося концертного зала, пока дым не распространился по всему помещению.