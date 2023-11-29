Думал, что обойдется: мужчину, взявшего на руки ребенка в батутном центре, шокировал приговор суда

Суд в Москве вынес приговор 50-летнему курьеру, который пытался похитить ребенка в батутном центре. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Мать девочки рассказала, что смотрела записи с камер и пришла к выводу, будто мужчина «высматривал себе жертву».

Известно, что злоумышленник был задержан, а уже через 10 дней отпущен, дело сдали в архив. Только после многочисленных жалоб и усилий родителей его отправили на доследование.

«Первая судья сначала сказала, что сажать его не за что…», - рассказала мать девочки.

Она продолжала добиваться своего, так как понимала: мужчина мог украсть другого ребенка.

«Теперь моя совесть чиста», - призналась женщина после приговора.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. После вынесения приговора мужчина был шокирован, говорит мать ребенка, он думал, что все обойдется. Осужденный не собирается подавать апелляцию.

Мужчина снял на видео, как незнакомец играл с его ребенком, брал на руки, а потом понес к выходу. Он представился работнику аттракциона отцом, хотя настоящий папа девочки наблюдал за происходящим со стороны. Он же вызвал полицию.