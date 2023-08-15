«Думал, что на бутылку наехал»: полицейский сознался в наезде на шестилетнюю девочку

Сотрудник правоохранительных органов в городе Карасук Новосибирской области признался, что совершил наезд на шестилетнюю девочку и скрылся, не соизволив помочь пострадавшей. По факту случившегося проводится служебная проверка, пишет kp.ru.

ДТП с участием ребенка случилось 7 августа. Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу в тот момент, когда полицейский заехал на него — произошло столкновение. Мать несовершеннолетней, услышав странный звук, выглянула в окно и увидела лежащую на дороге дочь. Машины, что сбила девочку, рядом не было. Водитель тут же скрылся с места аварии, а пострадавшую госпитализировали прибывшие по вызову врачи скорой помощи.

В больнице у несовершеннолетней пациентки зафиксировали перелом ноги, сотрясение мозга и множественные ушибы. Четыре дня она пролежала в реанимации. Все это время участковый, управлявший автомобилем в момент ДТП, скрывался. Однако затем он сам пришел в отдел полиции и во всем сознался.

«Как можно было бросить сбитого ребенка на дороге? Она мне вообще сказала, что он думал, что на бутылку наехал. Представляете? Ну как так?» — рассказала мать ребенка.

Ранее в Иркутской области подросток за рулем автомобиля сбил 12-летнюю девочку. После ДТП он явился в полицейский участок с повинной.