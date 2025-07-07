Думал, что это муляж: один человек погиб и четверо пострадали после взрыва гранаты возле ТЦ в Рязани

В Рязани около одного торгового центров произошел взрыв. По предварительным данным инцидент случился из-за неосторожного обращения с гранатой, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, один из посетителей принес в лаундж-бар в ТЦ на улице Соборной боевую гранату, замаскированную под газовую горелку по типу зажигалки. По одной из версий, снаряд бросил 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж и просто хотел показать его друзьям.

В результате детонации гранаты один человек погиб на месте, четверо пострадали. Одному из них оторвало ногу, а сам принесший гранату лишился руки, пишут авторы канала. Остальные получили множественные осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, как в Рязани на мусороперерабатывающем предприятии обнаружили мертвого младенца. Следователи организовали проверку, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства рождения и смерти ребенка. Также устанавливается личность матери малыша.