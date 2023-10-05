Друзья погибшего от удара током подростка рассказали подробности трагедии

Студент второго курса Октябрьского филиала колледжа в Пермском крае погиб, дотронувшись до высоковольтного провода. Вместе с другом 16-летний подросток отправился гулять на железную дорогу и решил сделать эффектное селфи для соцсетей.

По словам приятеля погибшего, они увидели стоявшую за забором цистерну и решили забраться на нее, чтобы сфотографироваться. В итоге один из ребят начал падать и ухватился за провод, по которому шел ток в 25 тысяч вольт. В этот же момент подросток загорелся.

Друг попытался затушить его одежду, но парень был уже мертв. Сам спаситель просто чудом остался жив, получив сильные ожоги рук.

В соцсетях очевидцы трагедии также опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен момент возгорания подростка. В комментариях шокированные люди отметили, что вокруг запахло паленым, пишет Kp.ru.

После случившегося следователи начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ для выяснения обстоятельств ЧП на железной дороге. Установлено, что подростки находились на запрещенной для посторонних территории.

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