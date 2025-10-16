Друг вызвал скорую, но было поздно: в Екатеринбурге подросток запил обезболивающее спиртным и умер

В Екатеринбурге 15-летний школьник почувствовал себя плохо, запив обезболивающую таблетку спиртным напитком. Находящийся рядом друга вызвал скорую, однако к приезду медиков было уже поздно — подросток скончался. Об этом пишет Kp.ru.

Сообщается, что трагедия произошла днем 15 октября в многоквартирном доме на улице Академика Бардина. Молодой человек пришел в гости к своему 16-летнему другу. По предварительным данным, оба приняли лекарства и запили их алкоголем.

Обоим мальчикам стало плохо. 15-летний потерял сознание и упал. Его товарищ вызвал скорую, но прибывшим на место врачам спасти подростка не удалось. Второму пострадавшему была оказана помощь, он выжил.

Источник, знакомый с ситуацией сообщил изданию, что причиной смерти указали отравление лекарственными препаратами. По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.

