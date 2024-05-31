Друг утонувшего рэпера Айаана Никифорова раскрыл детали происшествия

Друг утонувшего рэпера Ian Hopeless рассказал, что у музыканта свело ноги в воде. Об этом сообщает Газета.Ru.

Знакомый рэпера Айаана Никифорова, который утонул 29 мая во время купания в подмосковных Химках, пролил свет на произошедшее. Ранее некоторые СМИ писали о том, что молодой человек погиб, спасая свою девушку. Однако Валерий Никифоров опроверг эту информацию.

«Он не спасал никого, просто ему свело ноги в холодной воде. Он был с подругой. Она пыталась его спасти, но не смогла, потому что была судорога обеих ног. Люди, которые проплывали рядом, пытались помочь, но смогли вытащить только девушку, а Айаана не смогли, к сожалению», — рассказал он.

В Якутии у рэпера осталась мать и сестра. Вскоре тело Айаана передадут родственникам. Никифоров заявил, что рэпер перед гибелью готовил к выходу новый альбом. Решение о том, увидит ли он свет, примет мать музыканта.

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