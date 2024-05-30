«Очень мучился»: супруга звезды сериала «Тайны следствия» Клементьева раскрыла причину его смерти

Актер Роман Клементьев, сыгравший в «Тайнах следствия», скончался на 60-м году жизни. Вдова покойного артиста Арина рассказала журналистам, что стало причиной его смерти.

Слова женщины приводит Regnum. Так, Арина заявила, что супруг скончался в результате обострения имеющегося заболевания. Долгое время Клементьев боролся с раком. Перед смертью его госпитализировали в паллиативное отделение. Актер находился под наблюдением врачей неделю.

«Он болел, очень мучился. Это был рецидив онкологии, он боролся изо всех сил как герой! До последнего боролся, не хотел чувствовать себя немощным. Почти неделю назад он попал в больницу, там он скончался», — рассказала вдова.

Клементьев за годы карьеры сыграл во множестве известных российских проектов. Так, его можно увидеть в «Триггере», «Методе» и «Универе. Новая общага». Актеру было 59 лет.