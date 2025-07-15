Друг семьи рассказал о похоронах матери 11 детей, погибшей при спасении дочери

16 июля в Саранске пройдут похороны Натальи Юдинцевой и ее старшей дочери Анастасии, трагически погибших при спасении 13-летней Алисы в реке Мокша. Об этом aif.ru сообщил друг семьи, проповедник Денис Самарин.

«В 10 часов утра завтра около дома Юдинцевых пройдет небольшое прощальное служение. Потом состоится шествие небольшое, и затем автобусы отвезут людей на кладбище», — рассказал Самарин.

Напомним, что женщина и ее дочь погибли 12 июля во время семейного отдыха на пляже в Ковылкинском районе Мордовии. Наталья и Анастасия бросились на помощь тонущей Алисе и смогли ее спасти, но сами не выбрались из воды. В семье Юдинцевых осталось 10 детей — самому старшему 19 лет, младшему всего пять месяцев.

Глава Мордовии Артем Здунов заверил, что республиканские власти окажут семье всестороннюю поддержку.

«Правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой»,— написал он в Telegram-канале.

Все расходы на похороны взяло на себя предприятие, где работает отец семейства Тимофей Юдинцев.

Ранее мы писали о том, что друг мужа утонувшей матери 11 детей рассказал о его состоянии после гибели жены.