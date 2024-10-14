«Филиал ада»: звезда «Доярки из Хацапетовки» пострадала в общественной бане

Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова заявила, что ей стало плохо в общественной бане из-за популярной процедуры. Актриса во время шоу «Звезды сошлись» вспомнила, как попала в «филиал ада», по ее словам.

Знаменитость поделилась, что пришла в общественную баню и не придала значения тому, что женщины расположились на полу, а не на скамье. Она же залезла на скамью и почувствовала, что парильщица начинает разгонять воздух. Проводилась процедура под названием «подпар или подпарок». На камни лилась вода, а парильщица махала полотенцем. В какой-то момент звезде стало плохо.

«По моим ощущениям, была температура плюс 1000! Трескается кожа, перегорели все дыхательные пути, слизистые пересохли, ощущение, что глаза вот-вот вытекут. Я хотела выйти, а мне говорят: „Не открывайте дверь, не шевелитесь!“» – рассказала Евгения.

Звезда отметила, что выскочила оттуда и сразу окунулась в ледяную купель. Она была удивлена, как другие женщины дольше нее просидели в бане. Осипова заявила, что почувствовала «копченый запах».

Ранее мы писали о том, что телеведущая Дана Борисова рассказала об обиде на мать. При этом звезда призналась, что благодарна женщине, и они наладили общение.