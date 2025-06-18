Друг девушки ничего не мог сделать: десять мужчин изнасиловали на пляже 20-летнюю студентку

Сотрудники правоохранительных органов в Индии расследуют групповое изнасилование 20-летней девушки на городском пляже. Из десяти злоумышленников — семеро уже задержаны, передает The Times of India.

В городе Ганджам штата Одисса студентка вышла на улицу из дома вместе со своим другом. Парочку тут же приметила группа агрессивных мужчин. Незнакомцы отстранили молодого человека и похитили его спутницу. Парень ничего не мог сделать против находящихся в большинстве оппонентов.

Девушку увезли на городской пляж, где она подверглась групповому изнасилованию. Затем пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

В СМИ, где размещена публикация, указали, что это не первый случай группового изнасилования на этой неделе. Незадолго до этого противоправные действия были совершения в отношении девятиклассницы.

Ранее в Индии туристку и гида изнасиловали, когда они наблюдали за звездами. Преступление совершила группа неизвестных мужчин.