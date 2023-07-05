Дрессировщик московского цирка впал в кому после избиения сотрудниками ЧОПа в Перми

Дрессировщик верблюдов, работающий в Большом московском цирке, Игорь Корчагин впал в кому после того, как его избили в Перми. Об этом сообщил народный артист РФ Эдгар Запашный РЕН ТВ.

Артиста избили резиновой дубинкой сотрудники ЧОПа, посетившие с проверкой общежитие, в котором живут артисты цирка.

Корчагин прибыл в Пермь на гастроли. Как сообщает Запашный, пять машин ЧОПа приехали, чтобы проверить документы у жителей. Они начали ходить по номерам, открывать двери и требовать паспортные данные и основания, подтверждающие разрешение нахождения людей в общежитии.

Во время проверки между охранниками и артистами произошел конфликт. Тогда сотрудники ЧОПа стали применять специальные средства: они размахивали пневматическими пистолетами в присутствии детей.

В настоящий момент один из артистов, который работает с экзотическими животными, с полученной травмой находится в коме.

Артисты сообщают об угрозах и странных людях, контролирующих общежитие.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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