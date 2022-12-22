Драма в небесах: пассажир самолета бросил свою девушку на борту из-за ее жалоб

Пользователи Reddit набросились в комментариях на мужчину, который отказался сесть в самолете рядом со своей обиженной девушкой. Свою историю автор опубликовал в соцсетях.

По словам автора, он со своей возлюбленной летел на отдых в Огайо, но девушка была зла на него из-за того, что тот утром случайно столкнул ее с кровати. Всю дорогу до аэропорта его вторая половинка искала повод в чем-то упрекнуть.

«Мы уже добирались до аэропорта, а она все больше жаловалась. Я сказал, что очень устал, попросил ее дать мне время отдохнуть и отказался разговаривать с ней до возвращения домой. Она продолжила еще больше злиться и жаловаться», — отметил мужчина.

В самолете пара оказалась в разных рядах. Время полета составляло порядка четырех часов, поэтому парень не увидел в этом проблемы, но девушка попросила свою соседку поменяться местами с ее молодым человеком. Ухажер отказался пересаживаться к ней, чем вызвал у нее истерику и слезы.

В комментариях под публикацией пользователи раскритиковали автора. Один из комментаторов усомнился в искренности любви автора к своей девушке. Другой комментатор в ответ на это отметил: «Он отвез ее зимой в Огайо отдыхать. Думаю, ответ на вопрос очевиден — он ее не любит».

Ранее мы писали о том, как девушка в одних трусиках чуть не остановила самолет.