Девушка в одних трусиках чуть не остановила самолет

Британская стюардесса сделала рискованное фото на шасси самолета

Акции лоукостера EasyJat в сосцетях сразу удвоились.

Мини-юбочка, стройные ножки, длинный хвост прически, задорная улыбка, а главное необычный, хотя и весьма уместный ракурс - шасси авиалайнера – все это сразу всколыхнуло Сеть.

Очень мило! Какая красавица! – посыпались стандартные отклики.

Среди более продуманных есть и предложения сделать фото неформальным логотипом крупнейшего лоукостера Европы. «Легкий самолет» как раз и должен ассоциироваться с легкой и непринужденной красоткой, усевшейся на шасси, - считают пользователи.

Напомним, авиалайнеры EasyJat летают по тремстам направлениям в более чем 30 стран мира. До марта 2016 года из Москвы в Лондон можно было попасть на «боинге» этой компании.