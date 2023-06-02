Драка воспитателя детского сада и мамы с ребенком в Верхней Пышме попала на видео

В Свердловской области произошла драка между воспитателем детского сада и одной из мам. Потасовка была на глазах у ребенка. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

По данным источника, конфликт произошел в учреждении, которое находится в Верхней Пышме. Местная жительница пришла в детский сад, чтобы забрать дочь. Воспитатель попросила ее расписаться в журнале. По словам мамы ребенка, она говорила на повышенных тонах, а когда услышала просьбу подождать, перешла на оскорбления.

Обиженная женщина отвела ребенка на улицу, а сотрудница сказала, что больше не примет его в группу. Педагог якобы схватила девочку за руки, а мама стала их разнимать.

«Я пыталась вырвать руку дочери, но воспитатель ее не отпускала. Тогда я стала царапать руку воспитателя, чтобы освободить ребенка. В ответ она зарядила мне рукой по голове», – рассказала мать ребенка.

Началась потасовка. После этого жительница написала заявление в полицию. Но воспитатель говорит, что вина лежит на самой маме. Она якобы постоянно ругается с педагогами и даже родителями. Со слов педагога, это мать не расписалась в журнале и стала оскорблять работницу после повторной просьбы расписаться.

Тогда педагог попросила женщина уйти, но та не послушала.

«Мне пришлось ее оттолкнуть, она стала толкать в ответ. Я заметила, что девочка уходит из сада, побежала ее остановить, взяла за ручку и повела на площадку. В итоге мама увидела это, начала хватать дочь за руки, тянуть, кричать, оскорблять меня», — озвучила свою версию воспитатель.

Сотрудница тоже написала заявление в полицию. Правоохранителям придется разбираться в этой запутанной истории.

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