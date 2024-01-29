Драка пятиклассников в школе Петербурга признана не связанной со «Словом пацана»

В Петербурге школьники подрались в стенах учебного заведения. Пострадавший пятиклассник рассказал отцу, что к нему обратились сверстники с вопросом из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако было признано, что проект режиссера Жоры Крыжовникова с этим не связан. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского района города.

Как стало известно, потасовку в школе практически сразу заметил учитель и поспешил разнять учеников. Участники драки были вызваны на разговор к завучу, и конфликт был исчерпан. Мальчик, которого побили, серьезных травм не получил и смог уже на следующий день вновь вернуться к занятиям.

Однако у отца пострадавшего другая информация. Он заявил, что из школы с семьей никто не связывался, а после произошедшего у родителей была беседа с инспектором по делам несовершеннолетних. Также, по его словам, школьник не пошел на уроки, так как был вынужден посещать врачей.

Напомним, что мальчик рассказал отцу, якобы на него напали после вопроса: «При делах?». Школьники повалили сверстника на пол и стали пинать ногами. Все это было записано на камеру.

Ранее в Пермском крае пьяный мужчина избил школьника из-за расстегнутой куртки.