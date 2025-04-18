«Ну что, я следующий»: о чем говорил бывший участник «Дома-2» Лукин незадолго до смерти

14 апреля в квартире на Щелковском шоссе обнаружили мертвым 33-летнего Дмитрия Лукина, бывшего участника шоу «Дом-2». На теле мужчины было более 50 ножевых ранений. Бывшая возлюбленная Дмитрия Мария Кохно рассказала, что он был вспыльчивым, и часто сам первым лез в драку.

Мария виделась последний раз с Дмитрием на похоронах другой участницы реалити Либерж Кпадону. Тогда мужчина вскользь обронил слова, которые в дальнейшем стали пророческими.

«Он с огромным букетом белых роз и, как сейчас помню, сказал: «Ну что, я следующий». Мне это очень запало, эта фраза у меня была в голове», - рассказала Кохно Газете.Ru.

Бывшая участница проекта добавила, что Дмитрий старался всех смешить на поминках. По его словам, Либерж бы не допустила грусти. Лукин также собирался снять фильм о Кпадону.

Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными. Но Мария считает, что всему виной могла стать вспыльчивости Дмитрия: мужчина был острым на язык, «вспыхивал как спичка» и всегда первым лез в драку. Кохно вспомнила, как однажды Лукин поднял на нее руку во время поездки с Сейшел.

Ранее стало известно, кого правоохранители подозревают в убийстве участника известного шоу. Предполагаемый убийца работает сценаристом сериалов на федеральных каналах.