Драгоценности, часы, телефоны: депутат лишился миллиона рублей после знакомства дочери с нечестным кавалером

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи имущества депутат Госдумы РФ Владимира Ильиных, передает Telegram-канал Baza. В совершении преступление подозревается молодой человек, который встречался с дочерью народного избранника.

Пропажу имущества из квартиры заметила супруга члена ГД. Внезапно из пропали драгоценности, часы и телефоны. Сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Сначала женщина подумала на детей, а потом в краже сознался парень ее дочери. Юноша рассказал, что попал в ДТП и нуждался в деньгах.

Потом о случившемся узнал Владимир. Вместе с парнем он поехал к тому человеку, который выкупил имущество, однако его на месте не оказалось. Молодой человек не хотел, чтобы депутат обращался в полицию, и пообещал возместить ущерб. Отец юноши даже что-то вернул, но впоследствии они оба пропали.

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