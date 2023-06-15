Дождались: культовое шоу «Давай поженимся» вернется в эфир на Первом канале

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что программа «Давай поженимся» вернется в эфир в конце июня. Съемки стартуют 19 июня.

Об это сообщает Woman.ru.

Более года назад съемки шоу были приостановлены. Долгое время создатели и ведущие программы держали в тайне, вернется ли передача в эфир.

Долгое молчание заставило всех поверить, что культовая передача навсегда останется в архивах телеканала.

Ведущая шоу Лариса Гузеева перешла в другие проекты и занялась рекламой в соцсетях. Более того, она решила открыть кулинарный бизнес и стала лепить пельмени.

В настоящий момент идет подготовка новых выпусков, ведутся кастинги по поиску героев. Когда вся команда будет собрана, начнутся новые съемки.

Дополнительных подробностей пока не сообщалось, возможно, шоу ждут изменения.

Недавно мы писали, как Лариса Гузеева переживала смерть близкого человека — своей мамы Альбины Андреевны.