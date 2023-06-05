«Это грех»: 64-летняя Лариса Гузеева публично рассказала о смерти близкого человека

Лариса Гузеева считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитость готова не только прокомментировать скандалы коллег, но и поделиться подробностями личной жизни. На этот раз в эфире шоу «Две звезды» телеведущая вновь публично заговорила о сокровенном.

Гузеева не смогла совладать с эмоциями после выступления Мариам Мерабовой и ее дочери. Певицы исполнили трогательную композицию, посвященную маме. Посмотрев номер, актриса «Жестокого романса» с дрожью в голосе рассказала о смерти своей родительницы.

Альбина Андреевна скончалась в 80 лет в 2018 году. По словам Гузеевой, она до сих пор испытывает вину перед мамой за то, что не была примерной дочерью. Вот почему знаменитость смело заявила: «Часть меня умерла вместе с ней».

«Мама мне всегда говорила: "Грех это. Не люби меня так. Нельзя". А я все равно любила», — эмоционально высказалась Гузеева.

Ранее телеведущая ответила на критику в свой адрес и назвала хейтеров «насекомыми». Полное высказывание Гузеевой читайте здесь.