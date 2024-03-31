Доставили в больницу в состоянии клинической смерти: жизнь опытного роллера оборвалась после соревнований в «Жести»

«Кубок по роллер спорту», который организовала Федерация роллер спорта Петербурга, закончился трагично. В результате мероприятия погиб один из участников — топовый роллер, который занимался любимым делом вот уже 14 лет, передает 78.ru.

Трагичный инцидент произошел накануне, 30 марта. Днем 36-летний мужчина участвовал в соревнованиях на Римского-Корсакова, которые проходили в спортивном клубе «Жесть». Во время гонки на время роллер случайно ударился головой об ограждение и получил многочисленные травмы.

На соревнованиях дежурили врачи скорой, поэтому пострадавшему была своевременно оказана первая помощь. После его экстренного госпитализировали. Однако спасти роллера не удалось. Уже в больницу он прибыл в состоянии клинической смерти, а чуть позже умер совсем. Полученные спортсменом травмы оказались несовместимы с жизнью.

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