Достали пулю из лобной части головы: стало известно о состоянии мальчика, которого обстреляли подростки

Четырехдневный конфликт между подростками в Екатеринбурге закончился стрельбой. Группа хулиганов обстреляла из травматического пистолета 14-летнего мальчика и его товарища. Родственники пострадавших ребят рассказали о их состоянии, передает Kp.ru. За жизнь школьника, которого задела пуля, опасаются больше всего.

Парни на самокатах преградили дорогу двум друзьям 1 октября. Они потребовали у мальчиков купить вейп. Те отказались, а потом из-за преследования школьникам пришлось использовать перцовый баллончик. Однако тогда конфликт не исчерпал себя. В итоге хулиганы подкараулил ребят и обстреляли их из травматических пистолетов.

После нападения мальчики оказались в больнице. У одного из них врачам пришлось доставать пулю из лобной части головы. У его товарища все лицо в гематомах.

Теперь родственники мальчика, которого задела пуля, опасаются за его жизнь и здоровье. По их мнению, произошедшее тянет на уголовное дело.

Ранее в Новосибирске дети мигрантов избили пятиклассника. По факту нападения начата доследственная проверка.