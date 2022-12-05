Достала дышать: пенсионерка отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ из-за раздражающих звуков

В Германии 72-летняя пациентка больницы чуть не убила свою соседку по палате, отключив ее от аппарата искусственной вентиляции легких. Причиной столь странного поступка пенсионерки послужил слишком раздражающий звук.

Инцидент произошел 29 ноября в немецком городе Мангейм. Две пожилые пациентки делили одну комнату. 79-летняя женщина находилась в очень тяжелом состоянии, поэтому врачи подключили ее к аппарату ИВЛ. Без него пациентка не могла дышать. Об этом знала ее соседка, однако для нее жизнь пенсионерки никак не была сравнима с ее душевным спокойствием.

В первый раз она попыталась отключить аппарат, но ее вовремя остановили медики. Они объяснили женщине, насколько опасно для состояния здоровья больной остаться без ИВЛ. Пенсионерка выслушала их, но уже через несколько часов вновь приблизилась со злым умыслом к соседке. Она объяснила свой поступок тем, что аппарат издавал слишком раздражающие звуки.

Врачам удалось реанимировать пациентку и стабилизировать ее состояние. А вот пожилую женщину, отключившую дважды ИВЛ, арестовали. Теперь ее будут судить за попытку непредумышленного убийства.

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