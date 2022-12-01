Детский ад: бабушка в Хабаровске два года ставила внука на горох из-за ненависти к мужчинам

В Хабаровске бабушка вымещала на 10-летнем внуке ненависть к мужчинам, ставя его на горох, избивая и оскорбляя. Суд назначил деспотичной женщине 4 года лишения свободы условно.

Как выяснилось, она проживала вместе с дочерью и ее двумя детьми: девочкой и мальчиком. Источник в правоохранительных органах сообщил, что бабушка ненавидела внука всем сердцем: избивала крышкой от кастрюли, унижала, нецензурно выражалась в его адрес, ставила на горох. Агрессия родственницы усиливалась, когда она напивалась.

Мать знала о происходящем. Издевательства длились два года, пока следы побоев не заметили в школе.

Против бабушки возбудили уголовное дело. Как выяснилось, она и раньше привлекалась к ответственности – в ее биографии были насильственные преступления и злоупотребление алкоголем.

Суд вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы условно. Он не вступил в силу.

Ранее в Пермском крае у школы нашли насмерть замерзшего ученика. Сообщалось, что после уроков мальчик заходил к бабушке и взял бутылку с самогоном.