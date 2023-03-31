Дошло до суда: под Новосибирском корги напала на 10-летнюю девочку и прокусила ей ногу

В коттеджном поселке вблизи Красного Яра под Новосибирском корги напала на 10-летнюю девочку и прокусила ей ногу. Инцидент произошел в пятницу, 24 марта. Об этом сообщает NGS.RU.

По данным источника, школьница вместе с подругой без сопровождения взрослых пошла погулять на окраину поселка. Мимо них проходила женщина с пятью собаками, она была заводчицей корги. Питомцы увидели девочек и побежали к ним.

Сообщается, что школьница испугалась, стала кричать и отталкивать четвероногих ногой. Одна из корги напала на девочку и укусила ее не меньше пяти раз. У ребенка остались следы от укуса и синяки на ноге.

«Собаки были без намордников, на спущенных поводках. По словам дочки, они не слушали команд, ни «ко мне», ни «фу», а хозяйка была далеко и смогла оттащить собак, только когда подошла, за поводки», — рассказал отец пострадавшей.

Мужчина отметил, что заводчица не оказала первую помощь и даже не связалась с ним. Она отказалась решать вопрос мирным путем.

Журналисты связались с женщиной. Она призналась, что раскаивается и делала все, чтобы помочь ребенку. По словам заводчицы, она отвела пострадавшую домой и предложила оказать первую помощь, но бабушка ребенка сказала, что они сами решат этот вопрос.

«Потом принесла ребенку какие-то подарки, рюкзачок, блокнотики, чтобы как-то поднять ей настроение и еще раз извиниться. Пересняла все ветеринарные паспорта собак для скорой, чтобы показать, что они все привитые и можно девочку зря не мучить», – поделилась женщина.

Отмечается, что отец школьницы потребовал от хозяйки собак 100 тысяч рублей. Но она ответила, что у нее нет таких денег. Тогда мужчина якобы предложил ей взять кредит.

Решать свои разногласия отец пострадавшей и заводчица собираются в суде.

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