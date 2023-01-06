Дорога из мандаринов: в Сочи перевернулся грузовик с новогодними лакомствами

Грузовик «Газель», который перевозил любимые всеми в Новый год мандарины, перевернулся на автодороге в Сочи. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Сочи».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лазаревском районе на федеральной автодороге «Джубга — Сочи». По сообщениям очевидцев, грузовик лежал на боку поперек дороги, а мандарины высыпались из кузова и перекрыли всю проезжую часть.

Спустя время одну из полос очистили от мандаринов для проезда транспорта. Все оранжевые лакомства сгребли на обочину. По предварительным данным, водитель «Газели» опрокинулся после того, как наехал на бордюр. После чего в автомобиле произошло возгорание. В ДТП никто не пострадал.

Кто-то из пользователей Сети успел зло пошутить в комментариях под видео с происшествием.

«Грузовик с пряниками на чьей-то улице перевернулся», – приводит комментарий пользователя в Сети sochistream.ru.

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