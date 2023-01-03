В Подмосковье нашли Гринча: он нападает на елки и матерится на камеру

Жители Серпухова готовы заплатить за информацию о пьяном жителе, который разгромил новогоднюю елку возле частного дома и обматерил ее. В соцсетях уже прозвали мужчину «Гринчем». Этот персонаж одноименного фильма тоже ненавидит Новый год.

Видео с камеры наблюдения уже разлетелось по социальным сетям. На кадрах молодой житель в кожаной куртке, белом свитере и темных штанах с недовольным видом приближается к наряженной елке и начинает срывать с нее гирлянду, игрушки и мишуру. Во время всего действия мужчина обильно матерится. Об этом сообщается на сайте 5-tv.ru.

По данным Telegram-канала «Подмосковье № 1», такая выходка разозлила жителей Серпухова. Они даже готовы заплатить тому, кто предоставит информацию о личности вандала.

В комментариях в социальных сетях под видео появляются осуждающие комментарии. Один из подписчиков назвал такого вандала «варваром».

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