Домработница украла у племянника миллиардера Михаила Гуцериева 60 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жена бизнесмена Алихана Гуцериева, который является племянником медиамагната и миллиардера Михаила Гуцериева, нашла в Сети домработницу — девушка должна была убирать дом и готовить еду. В итоге в один из дней домработница зашла в комнату, где находился сейф. Рядом с ним лежал ключ. Открыв хранилище, девушка забрала с собой 20 тысяч долларов и кольцо с бриллиантом (приблизительная стоимость также 20 тысяч долларов).

Несмотря на кражу, домработница вернулась в дом Гуцериевых на следующий день и снова выкрала из сейфа еще 20 тысяч долларов. После этого бизнесмен решил поймать девушку с поличным, установив камеры. Однако в третий раз она уже не вернулась.

Сейчас кражей занимаются полицейские.

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