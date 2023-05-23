МК: домработница 4 месяца убиралась у певицы Саши Кругловой и украла ноутбук с важными данными

Певица Саша Круглова лишилась дорогого ноутбука: технику с важной информацией украла домработница, считает она. Женщина убиралась в квартире последние 4 месяца и была взята по рекомендации знакомых.

Артистка обнаружила пропажу лишь спустя неделю, когда ей понадобился ноутбук. Она подумала, что уборщица могла переложить технику.

Попытка связаться с ней не удалась: абонент недоступен. Отслеживание локации показало, что ноутбук появлялся в разных местах Москвы. Спустя время он исчез из поля зрения: по всей вероятности, когда заводские настройки были сброшены.

Женщина, которую певица подозревает в краже, она характеризовала как исполнительную и приятную. Похищенный ноутбук достался певице большим трудом: она копила на него несколько месяцев.

На диске ноутбука осталась информация, которая не была продублирована. Круглова сделала вывод, что данная ситуация станет для нее уроком. Заявление в полицию писать не на кого – паспортных данных домработницы у нее не было, пишет сайт mk.ru.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о краже купальников, которые она брала на Мальдивы.