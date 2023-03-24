«Самое дорогое»: перепуганная Анна Семенович заявила о краже

Бывшая солистка популярной группы «Блестящие» Анна Семенович провела отпуск на Мальдивах, где много купалась, загорала и делилась фотографиями. На днях звезда вернулась в Москву, где ее ожидал неприятный сюрприз. Оказалось, что из чемодана теледивы пропало кое-что, что было очень дорого ей. Артистка рассказала о случившемся в личном микроблоге.

Оказалось, что у красавицы украли купальники собственного производства. Анна рассказала, что вернулась вечером и не стала разбирать чемодан. А когда с утра хотела вытащить все вещи, то не нашла свои комплекты для плавания. Девушка очень расстроилась, так как это были эксклюзивные модели, подходящие для ее пышной фигуры.

«Дорогие мои, я в шоке, у меня украли самое дорогое. Я и грущу, и смеюсь», – поделилась эмоциями звезда в соцсетях.

Семенович продемонстрировала на кадрах чемодан с вещами, среди которых не было купальников. Певица не понимает, кому понадобилась ее одежда. Поклонники очень удивились и поддержали знаменитость. Некоторые отметили, что она могла забыть вещи в отеле еще на Мальдивах. А другие поделились похожими историями, как в аэропорту не досчитались вещей.

Многие предположили, что Семенович специально выдумала эту историю с кражей купальников. Ведь девушка занимается разработкой собственного дизайна купальников и нижнего белья. Она активно продвигает бизнес в Сети, а лишний пиар ей не помешает.

Когда Анна отдыхала на Мальдивах, то устраивала фотосессии в собственных комплектах. Ранее мы писали о том, как певица показала свою фигуру на пляже и вызвала недоумение у поклонников.