«Домой они не возвращались»: петербуржец сообщил о пропаже родителей после похода в «Крокус Сити Холл»
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Житель Северной столицы обратился за помощью в правоохранительные органы после того, как его родители перестали выходить на связь. Пара направилась в «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, и пропала, передает 78.ru.
По словам мужчины, ему до сих пор не удалось связаться с родственниками. При этом на обычное поведение родителей это совершенно не похоже.
«Пока с родителями связаться не удалось. Домой они не возвращались, что совершенно на них не похоже», — рассказал петербуржец.
Последний раз они выходили на связь в 19:58 и ничего не сообщили о теракте. Сейчас полиция разбирается в исчезновении пары.
Теракт в «Крокусе» произошел накануне, 22 марта, вечером. Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала и устроили стрельбу. Также им удалось поджечь комплекс.
Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемых в террористической атаке на «Крокус». Ими оказались граждане Таджикистана.