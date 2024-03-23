«Домой они не возвращались»: петербуржец сообщил о пропаже родителей после похода в «Крокус Сити Холл»

Житель Северной столицы обратился за помощью в правоохранительные органы после того, как его родители перестали выходить на связь. Пара направилась в «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, и пропала, передает 78.ru.

По словам мужчины, ему до сих пор не удалось связаться с родственниками. При этом на обычное поведение родителей это совершенно не похоже.

«Пока с родителями связаться не удалось. Домой они не возвращались, что совершенно на них не похоже», — рассказал петербуржец.

Последний раз они выходили на связь в 19:58 и ничего не сообщили о теракте. Сейчас полиция разбирается в исчезновении пары.

Теракт в «Крокусе» произошел накануне, 22 марта, вечером. Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала и устроили стрельбу. Также им удалось поджечь комплекс.

Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемых в террористической атаке на «Крокус». Ими оказались граждане Таджикистана.