Угрожал палкой и пытался запихнуть в машину: мужчина с «лицом Чикатило» пытался похитить Бьянку

Неизвестный напал на певицу Бьянку в центре Москвы. Артистка заявила, что мужчина с «лицом Чикатило» угрожал ей палкой и хотел насильно запихнуть в машину.

Как пояснила Татьяна Липницкая (настоящее имя певицы), 2 февраля она поехала примерно в шесть вечера на маникюр. Когда 38-летняя артистка подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал сесть в машину. Бьянка очень сильно закричала — мужчина испугался и убежал. Нападавший, по ее словам, был ростом около двух метров, в темном пуховике и походил на Чикатило, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Адвокат певицы на данный момент решает, будут ли они подавать заявление в полицию. Бьянка обратилась за помощью к психологу, поскольку ей теперь сложно выходить в одиночестве на улицу.

Ранее в Сети появились слухи, что королева русского RnB сделала операцию по уменьшению желудка, но артистка опровергла эту информацию. Бьянка призналась, что лечится у эндокринолога, который выявил у нее проблемы с гормональным фоном. При этом артистка отказалась от вредной пищи, но позволяет себе «бокальчик игристого» и даже салат оливье по праздникам.