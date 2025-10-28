До 6 лет колонии: пропавшей в тайге семье Усольцевых грозит срок

В истории семьи Усольцевых, которую разыскивают в тайге, случился неожиданный поворот. Оказалось, что взрослым может грозит уголовная ответственность. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.

Так, по словам специалиста в области права, Усольцевых в случае обнаружения могут привлечь за ложные сведения о пропаже, планирование фиктивных смерти или нападения. При самом неприятном раскладе по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос) им грозит до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, по словам юриста, возможен вариант с получением страховых выплат или пособий со ссылкой на гибель или пропажу. В такой ситуации действия семьи могут расценить как мошенничество. Еще Усольцевым может грозить наказание по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение границы), если они покинули страну без документов.

Ранее спасатель рассказал, когда могут найти пропавшую семью в тайге. По его словам, это может произойти весной после таяния снега.