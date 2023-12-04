Должен был покинуть страну 3 года назад: мигранта выдворили из России после ДТП с Бастой

Суд Санкт-Петербурга выдворил из России гражданина Таджикистана, который попал в ДТП с рэпером Бастой (настоящее имя Василий Вакуленко – прим.). На заседании выяснилось, что мужчина должен был уехать три года назад, но все это время уклонялся.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Решение о депортации вынес Петроградский районный суд.

«Иностранец нарушил режим пребывания в РФ», - говорится в финальном решении.

Установлено, что 3 декабря в два часа ночи мужчина попал в аварию на Левашовском проспекте. Он управлял машиной «Киа», Баста ехал на «Майбахе».

Мигрант признал вину. Помимо депортации, его ждет штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, рэпер попал в ДТП после концерта. Он уехал с места, не дождавшись ГИБДД. Певец не пострадал.