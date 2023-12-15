Должен был исполниться годик: на Урале новогодняя гирлянда убила ребенка за двое суток до дня рождения

В Свердловской области ребенок погиб из-за новогодней гирлянды за двое суток до своего дня рождения. Ему должен был исполниться год. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, скончался малыш 14 декабря. Он находился в комнате у себя дома, пока его мама занималась домашними делами на кухне. В какой-то момент ребенка привлекли яркие огоньки, которые он захотел рассмотреть поближе. Гирлянда была подключена к сети, поэтому мальчик потянул за провод и случайно вырвал его из питания.

Когда мама малыша зашла в комнату, он уже был без сознания. Обеспокоенная женщина сразу же вызвала бригаду скорой помощи, но приехавшие медики ничего не смогли сделать. Ребенок к тому моменту был уже мертв.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассницу ударило током во время украшения класса к Новому году. Девочка развешивала бумажные гирлянды и в какой-то момент прислонилась к интерактивной доске. Позже у нее онемели руки, и ее пришлось везти в больницу.