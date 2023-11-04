Долгое время жаловался на боли: подросток два месяца проходил с пулей в подбородке

Врачи городской детской больницы в Уфе оказали помощь 12-ленему мальчику, который продолжительное время жаловался на боли в области подбородка. Оказалось, что у школьника там находилась пуля, передает Telegram-канал Айрат Рахматуллин.

Министр здравоохранения Башкирии рассказал о самочувствии несовершеннолетнего, которому потребовалась экстренная медицинская помощь. По его словам, несколько месяцев мальчик жаловался на боли в подбородке, а потом у него там нашли инородный предмет. В итоге была проведена операция — из тела мальчика достали металлическую пулю.

Как она там оказалась, школьник не смог объяснить. Несовершеннолетний лишь рассказал, что проходил с пулей в подбородке пару месяцев. После оказания необходимой помощи мальчика отпустили домой, его состояние не вызывает больше опасения у врачей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьнику резко стало плохо на уроке литературы. Еще до приезда врачей мальчик впал в кому.