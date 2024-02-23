Чувствовал себя хорошо, улыбался, ни на что не жаловался: в туалете детсада нашли труп одного из родителей

Трагедией закончился спортивный праздник в одном из детских садов петербургского Парголово. На следующий день после мероприятия в туалете учреждения обнаружили труп мужчины — одного из родителей воспитанников, передает 78.ru.

Петербуржец пришел в детский сад для участия в спортивных соревнованиях. По словам воспитателей, мужчина чувствовал себя хорошо, улыбался и ни на что не жаловался. После мероприятия он, как и другие родители, пошел переодеваться. С того момента отца больше никто не видел.

Супруга петербуржца к вечеру позвонила в детский сад и узнала, что ребенка никто не забрал. Тогда она самостоятельно приехала за ним и вернулась домой.

А на следующий день воспитатели не смогли попасть в служебный туалет. Для восстановления доступа пришлось вскрыть дверь, за которой, как оказалось, лежал труп пропавшего мужчины. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге зоозащитница и ее дочь погибли при невыясненных обстоятельствах. Их трупы обнаружили по месту проживания в квартире.