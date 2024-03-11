«Докопались и хайпятся»: жена звезды «Уральских пельменей» прокомментировал скандал с участием мужа

58-летний актер Дмитрий Соколов оказался в центре скандала: он устроил потасовку с подростками возле метро Екатеринбурга. Жена звезды «Уральских пельменей» Ксения прокомментировала инцидент с участием мужа.

Ксения очень удивилась, что данное видео вызвало большой общественный резонанс. Она не увидела в ролике ничего криминального.

«Я ничего такого в этом видео не увидела. Просто подростки докопались и хайпятся. А что в суд кто-то подал на него? С чего такой кипиш?», — цитирует ее ИА Регнум.

Супруга Соколова уточнила, что девушки, с которыми он танцевал на видео, просто являются его коллегами: администраторами и гримерами.

Артист пока никак не прокомментировал видео со своим участием.

Напомним, Дмитрий Соколов гулял в одном из баров Екатеринбурга в ночь с 9 на 10 марта. После звезда юмористической программы начал гулять по городу с приятелем и бутылкой алкоголя в руке. В районе станции «Геологическая» он начал ругаться с подростками, которые заявили, что якобы просто шли мимо и захотели снять артиста на видео. Юморист шел по улице с бутылкой в руках.